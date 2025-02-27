27/02/2025 09:48

【ＡＩ】人形機器人產業人才緊缺，企業開8萬月薪招聘算法工程師

《經濟通通訊社27日專訊》內地​​人形機器人產業快速發展，相關人才的需求也激增，據《央視新聞》報道，2月以來，宇樹科技、螞蟻集團等多家企業都發布招聘廣告誠徵人形機器人硬件結構工程師及各類算法工程師，開出的月薪介乎1萬元(人民幣．下同)至8萬元不等。本周在浙江大學內的一場招聘會上，39家單位的1000多個崗位中，不少都與人工智能和機器人相關。



報道引述北京加速進化科技有限公司創始人兼首席執行官程昊表示，機器人人形方向上的人才缺口非常大，「比如機械、電氣、運動控制、感知決策相關人才我們都需要」。



人才培養方面，報道提到，北京理工大學自2022年起專門設立與人工智能相關的新學科，加強對人工智能、機器人方向的人才培養，其中包括「控制科學與工程」。該學科需要學習大量人工智能、機器人及軟硬件相關知識，除了基礎理論的學習外，還要在實驗室直接上手操作。該校還與業界成立了專門的「雙創班」，設置大量特色課程。(sl)