27/02/2025 10:08

【大國博弈】美國制裁6家香港和深圳企業,指為伊朗採購無人機

《經濟通通訊社27日專訊》美國財政部以為伊朗採購無人機零組件為由制裁六家中國企業,其中5家位於香港,一家地處深圳。這些公司被加入外國資產管制辦公室(OFAC)的特別指定國民(SDN)名單,其於美國的所有資產將被凍結,美國個人或企業禁止與其進行交易。



5家登記地址在香港的企業分別為DDC Develop Industry Hong Kong Limited、鼎泰實業科技有限公司(Dingtai Industrial Technology Co Limited)、香港天樂國際有限公司(Hong Kong Tianle International Co Limited)、永宏安貿易有限公司(Yonghongan Trade Limited),以及Jp Oriental International Holdings Limited。另一家登記在深圳的企業為深圳市智譽國際貿易有限公司(Shenzhen Zhiyu International Trade Co Ltd)。



美國財政部指這些企業是人頭公司,為伊朗公司Pishtazan Kavosh Gostar Boshra(PKGB)及其子公司Narin Sepehr Mobin Isatis(NSMI)採購無人機(UAV)零件,而這兩家公司是伊朗無人機和彈道導彈計劃的主要供應商。



中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應稱,中國和伊朗的合作合理、合法,中方始終堅決反對美方實施的非法單邊制裁,將堅定維護中國企業和公民的合法權益。(sl)