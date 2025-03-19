27/02/2025 17:32

【ＡＩ】Kimi最新模型編程能力超越GPT o3mini

《經濟通通訊社27日專訊》據《IT之家》報道，內地AI公司「月之暗面」旗下Kimi最新模型k1.6今日曝光。據全球知名動態基准測試平台LiveCodeBench，Kimi k1.6超過GPT o3mini、o1等模型，在代碼生成測試中登頂排名第一。



月之暗面研究員Flood在社交平台表示，k1.6是基於k1.5做的訓練，性能還在提升中。月之暗面聯合創始人張予彤則在微信朋友圈表示，k1.6尚未發布，「但看到LiveCodeBench的成績感到開心，期待智能模型的持續進化」。



Kimi是DeepSeek崛起之前內地話題度最高的初創企業AI產品之一。報道引述知情人士稱，DeepSeek的爆火對月之暗面內部而言是一番不小的刺激，團隊覆盤後認為還是要堅持基礎模型SOTA(State-of-the-art，當前最佳)。接下來，團隊可能會重新訓練基礎模型，同時抓緊應用層的機會。(sl)