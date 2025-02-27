27/02/2025 09:24

【外圍經濟】銅價上漲，特朗普指示商務部研究對進口銅徵收關稅

《經濟通通訊社27日專訊》銅期貨在美國總統特朗普指示商務部研究是否對進口銅徵收關稅後大漲。商務部長盧特尼克表示，關稅可以幫助重建美國銅產業，銅應在美國生產，沒有豁免及例外。



紐約商品交易所銅期貨一度飆升4.9%，後回吐漲幅。紐約市場銅期貨相對於倫敦市場溢價一度超過每噸1000美元，之後在美國交易時段回落至大約700美元。截至倫敦市場收市，LME期銅上漲0.6%，每噸報9460美元。



摩根士丹利分析師表示，近期內會有更多銅會被運往美國市場，由於各種不確定性，紐約和倫敦市場的價差可能會保持動盪。若美國對銅徵收25%關稅，兩地市場的價差可能會進一步擴大。



此外，彭博經濟研究則認為，銅關稅對智利的影響最大。2023年，智利對美銅出口佔該國GDP的近1.5%。(rc)