27/02/2025 10:04

【俄烏開戰】特朗普：澤連斯基將赴美簽署資源協議草案

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普表示，烏克蘭總統澤連斯基將於周五（28日）赴美，簽署允許美國獲取該國自然資源收入的協議草案。



特朗普周三（26日）在第二任期首次內閣會議上對記者表示，「我們將簽署一份協議，這將是一份非常重大的協議。」



澤連斯基在周三晚間的每日視頻講話中確認他即將赴美，他表示，「我將與特朗普總統會面。美國的援助不會停止對我和世界上所有人來說都很重要。」不過，澤連斯基並未收回當日早些時候的言論，稱他需要時間研究協議文本草案，並與歐洲盟友進行磋商。



澤連斯基的團隊最初拒絕一份將該國未來資源開採收入的50%交給美國的協議草案，因為其中不含安全保障。根據彭博社目前獲得的版本，條文仍然不包含此保障，但納入通過經濟關係建立「經久的伙伴關係」。



知情人士稱，美國放棄了最初提出的一項要求，即要求烏克蘭承諾通過資源開採所得，支付5000億美元來補償美國過去的援助。(rc)