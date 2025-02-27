27/02/2025 11:08

【外圍經濟】知情人士透露日產準備更換CEO，股價上升

《經濟通通訊社27日專訊》知情人士透露，在業績持續惡化、與本田的合併談判破裂後，日產正準備更換行政總裁(CEO)內田誠的計劃。



現年58歲，2019年底開始擔任CEO的內田誠本月稍早時間告訴記者，雖然他做好應要求卸任的準備，但他不想在穩住日產業務之前離開。該公司預計，在截至3月的財年，淨虧損為800億日圓（5.36億美元），與9個月前預測的淨利潤3800億日圓相去甚遠。



此外，日產明年面臨創紀錄的債務到期，在過去一周經歷兩次降級之後，所有三大信用評級機構都已將該公司評級下調至垃圾級。



在更換CEO的消息傳出後，日產股價現報446日圓，上升3.65%。(rc)