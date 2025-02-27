27/02/2025 13:24

【外圍經濟】英國財政大臣有意擴大與美國經貿合作，力求避免關稅

《經濟通通訊社27日專訊》英國財政大臣李韻晴周三（26日）表示，希望促進與美國的經貿關係。



她在20國集團財長和央行行長會議期間接受訪問，表示「上次特朗普入主白宮時，我們兩國之間的貿易和投資都出現增長，我完全有信心這會再次發生。」



李韻晴這番言論在英國首相施紀賢周四（27日）與特朗普在華盛頓舉行關鍵會晤前發表，屆時兩名領袖勢將討論貿易和俄烏戰爭在內的一系列問題。



英國官員此前表示，最近幾天與美國就貿易問題展開了「非常積極的對話」，堅稱美國對英國沒有明顯的貨物貿易逆差，因此不應成為關稅目標。根據英國政府數據，2024年兩國商品和服務貿易總額為2940億英鎊（3730億美元）。(rc)