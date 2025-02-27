27/02/2025 13:54

【特朗普新政】美國眾議院以217票對215票通過減稅預算案

《經濟通通訊社27日專訊》美國眾議院於周二（25日）通過一項涉及數萬億美元的減稅減支出預算案，被視為總統特朗普推動財政政策全面改革的重要進展。



該決議案以217票對215票的微弱優勢驚險過關，眾議院議長約翰遜在投票前積極遊說，成功說服共和黨內的大部分反對者支持法案。最後共和黨只有馬西(Thomas Massie)一人投反對票。



此法案的通過啟動參議院新一輪的預算協商，其中包括4.5萬億美元的減稅計劃、2萬億美元的減支出措施，並計劃在未來10年內為軍事與邊境安全額外撥款數千億美元。



此外，通過的預算案還包括將債務上限提高4萬億美元的條款，此舉暫時消除美國債務違約的風險。(rc)