27/02/2025 15:46

【預算迴響】Keeta：預算案多管齊下措施助帶動消費市場氣氛

《經濟通通訊社27日專訊》美團(03690)旗下外賣平台Keeta表示，歡迎財政預算案中促進本地經濟發展、支援本地企業的各項措施，包括積極籌劃盛事經濟以推動零售旅遊業、把握深圳恢復「一簽多行」等各項惠港措施。



財政司司長陳茂波提及剛過去的聖誕及新年期間零售、餐飲等行業均反映生意額錄得增長，Keeta相信多管齊下將有助帶動整體消費市場氣氛，Keeta未來或結合盛事經濟進行營銷推廣，共同促進本地餐飲外賣消費。



商戶方面，Keeta提供線上門店健康度等創新的門店經營及營銷工具，加強中小型商戶的線上營運能力，助其把握餐飲外賣市場龐大的發展機遇。截至2024年底，中小型商戶在Keeta的訂單量按年增長2倍。(kl)