28/02/2025 16:45

《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普昨日（27日）稱，將於3月4日起對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，同日亦突然稱，會再向中國徵收額外10%關稅。其關稅政策的不確定性成為市場焦點，引發市場恐慌，美股三大指數收市報跌，納指跌530點或2.78%，報18544點；道指跌193點或0.45%，報43239點；標普500指數跌94點或1.59%，報5861點。港股方面，恆生指數收市報22941，跌776點或3.3%，成交4063億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚9:00pm，德國公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.2%改善至升0.4%，年率升幅料維持於2.3%。9:30pm，美國公布1月個人消費，料由0.7%降至0.2%；1月個人所得料維持於0.4%；1月批發庫存月率料由下滑0.5%改善至升0.1%。10:45pm，美國公布2月芝加哥採購經理人指數，料由39.5升至40.8。



在美國，今日公布業績的公司有：復朗集團(US.LANV)等。(wa)