28/02/2025 09:59

【特朗普新政】特朗普接見英揆施紀賢，稱若簽貿協就無必要徵關稅

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普周四（27日）在白宮接見英國首相施紀賢，並共同會見記者。特朗普就美英貿易關係、烏克蘭局勢以及對華關稅政策等多項議題發表講話。他明確表示，若美英兩國能達成重大貿易協議，就沒有必要對英國加徵關稅。



特朗普說：「我們很可能最終達成一項真正的、不需要關稅的貿易協議。」同時，他讚揚施紀賢在談判中的努力，稱其「盡力了」，並形容對方是一位「強硬的談判者」。



特朗普亦接受了英國國王查爾斯的國事訪問邀請，並稱讚查爾斯是「美男子、好男人」。他強調，美英兩國擁有特殊關係，並期待未來進一步深化合作。



此外，特朗普證實，他早前宣布的對華10%關稅是額外加徵，即「10加10」。他聲稱，關稅政策是基於美國受到不公平對待，但若達成貿易協議，關稅將不再必要。



*烏克蘭為「巨大經濟開發項目」*



特朗普透露，將於周五（28日）與烏克蘭總統澤連斯基會面，並簽署經濟合作協議。他表示，美國將成為烏克蘭油氣開發的主要合作夥伴，並形容烏克蘭為「一個巨大的經濟開發項目」。



他就俄烏戰爭表示，戰爭「要麼會相當快結束，要麼根本不會結束」，並表示正努力為長期和平協議奠定基礎。(jf)