28/02/2025 16:30

【特朗普新政】民調：關稅大棒引發美國消費者不滿，憂通脹加劇

《經濟通通訊社28日專訊》美國一項消費者民調顯示，美國總統特朗普加徵關稅，正引發該國消費者群體的不滿。其中，近60%受訪者預期關稅將引發通脹，44%受訪者認為關稅對美國經濟不利。認為關稅將提振經濟的只有31%。



彭博社/Harris Poll的調查還顯示，約61%的美國公眾表示，他們注意到上個月雜貨價格上漲。雖然在1月份，剔除雞蛋的食品價格僅小幅上漲，但調查結果顯示，消費者仍然認為超市價格對己不利。



即使是在共和黨內部，也有很多人對特朗普的貿易計劃不滿。只有一半的共和黨受訪者表示，關稅將促進經濟。調查結果顯示，他的關稅大棒面臨政治反彈的風險。經濟學家已就此指出，關稅將導致價格上漲，經濟增長放緩。



根據彼得森國際經濟研究所的數據，特朗普今年已經對中國產品加徵的關稅，以及威脅要對加拿大和墨西哥進口產品徵收的關稅，給美國普通家庭帶來的代價每年超過1200美元。(jf)