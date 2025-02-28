28/02/2025 08:31

【開市Ｇｏ】美對華再加一成關稅，納指急挫，小米新車銷量強勁

【要聞盤點】



1、特朗普稱將於3月4日起對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，同日亦會再向中國徵收額外一成關稅，特朗普關稅政策的不確定性成為市場焦點。美股三大指數收市報跌，科技股領跌，納指跌逾500點，跌穿關鍵支持位。道指收市報跌193點；標普跌94點；納指跌530點。金龍中國指數下跌74點，阿里巴巴和攜程對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時07分跌67點。



2、受關稅消息影響，境內外人民幣兌美元匯率創兩個多月最大跌幅，美國中概股及中國ETF隔夜下跌，做空中國的ETF上漲。



3、美國2024年第四季度GDP增長穩健，受服務成本上升推動，PCE通脹率指標上修至2.7%。



4、中國要求銀行業及保險業加大對傳統行業綠色轉型的貸款支持，並支持企業和個人購買綠色低碳產品。



5、香港證監會建議提高以香港三大股票指數為基礎的交易所買賣衍生工具持倉限額。



6、據英國《金融時報》，中國證監會加強對小型本土公司赴美上市的監管，因部分公司涉價格操縱，導致美國投資者損失。



7、微軟及亞馬遜等美國科技巨頭呼籲特朗普政府調整對以色列及沙特等國的晶片出口管制，以免盟友轉向中國。



【焦點股】



小米集團(01810)

- 高端電動車SU7 Ultra開售2小時大訂突破1萬台，提前達全年目標



百度(09888)

- 與寧德時代圍繞無人駕駛與數智化展開合作



騰訊(00700)

- 騰訊混元發布新一代快思考模型Turbo S，響應速度快於DeepSeek



阿里巴巴(09988)

- 為B2B電商平台買家提供馬士基物流服務



滙豐控股(00005)

- 滙豐中國數字財富業務聆峰裁員900人，佔近半員工



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 微軟等美國科技巨頭呼籲調整晶片出口管制，避免盟友投奔中國



光伏股：信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、陽光能源(00757)

- 光伏內業機構發布《關於積極推動光儲產業自主創新和原創技術發展的倡議書》



新鴻基地產(00016)

- 截至12月31日六個月利潤增長17%



康希諾生物(06185)

- 預計2024年淨虧損3.79億元人民幣



新濠國際發展(00200)

- 美國附屬新濠博亞娛樂去年第四季淨虧損收窄至2027.4萬美元



貓眼娛樂(01896)

- 發盈警，預計去年盈利降78%至83.5%



玖龍紙業(02689)

- 截至去年底止中期盈利按年增60.57%，不派中期息



華南城(01668)

- 將進一步延遲派付2022/23末期股息



龍光集團(03380)

- 超過80.8%債權人加入整體債權人支持協議



【油金報價】



紐約期油上漲0.07%，報70.16美元/桶



布倫特期油上漲1.87%，報73.42美元/桶



黃金現貨下跌0.07%，報2875.13美元/盎司



黃金期貨下跌0.35%，報2885.89美元/盎司