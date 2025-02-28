28/02/2025 11:12

【聚焦數據】國民經濟統計公報：GDP增5%，稅收降3.4%

《經濟通通訊社28日專訊》全國兩會召開在即，國家統計局發布《2024年國民經濟和社會發展統計公報》，初步核算，全年國內生產總值1349084億元（人民幣．下同），比上年增長5.0%，與此前公布數據一致。分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%，三季度增長4.6%，四季度增長5.4%。



全年居民消費價格(CPI)比上年上漲0.2%。工業生產者出廠價格(PPI)下降2.2%。全年社會消費品零售總額483345億元，比上年增長3.5%。



全年全社會固定資產投資520916億元，比上年增長3.1%。固定資產投資（不含農戶）514374億元，增長3.2%。民間投資257574億元，下降0.1%。



全年房地產開發投資100280億元，比上年下降10.6%。其中住宅投資76040億元，下降10.5%。年末新建商品房待售面積75327萬平方米，其中商品住宅待售面積39088萬平方米。



全年全國一般公共預算收入219702億元，比上年增長1.3%；其中稅收收入174972億元，下降3.4%。全國一般公共預算支出284612億元，比上年增長3.6%。全年現行支持科技創新和制造業發展的主要政策減稅降費及退稅金額26293億元。



年末全國人口140828萬人，比上年末減少139萬人，其中城鎮常住人口94350萬人。全年出生人口954萬人，出生率為千分之6.77；死亡人口1093萬人，死亡率為千分之7.76；自然增長率為千分之-0.99。年末全國城鎮調查失業率為5.1%。(ct)