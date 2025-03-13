28/02/2025 18:56

【企業盈喜】貝克微(02149)料全年淨利潤增長不少於37%

《經濟通通訊社28日專訊》貝克微(02149)發盈喜，料去年全年錄得淨利潤不少於約1.5億元人民幣，按年增長不少於37%。期內收入預期5.2億元，按年升不少於12%。



公司認為，期內收入及淨利潤預計增長主因堅持自主研發，十餘年來不斷提升基於機器學習的半自動化芯片設計方法，將不同階段的電路設計方法互為模型加以訓練及優化，進一步降低了研發難度，維持了差異化的競爭能力；市場對工業級模擬芯片需求穩定，公司持續推出工業類新產品，帶動產品銷量提高；有效推進業務發展戰略，拓展客戶覆蓋面，給予較大且信用好的客戶更優惠的政策，從而提高客戶的下單意願及訂單量。(rh)