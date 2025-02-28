28/02/2025 11:45

渣打利用金管局新安排向企業客戶提供離岸人民幣貿易融資

《經濟通通訊社28日專訊》渣打香港宣布，今早已透過金管局新推出的人民幣貿易融資流動資金安排，以在岸人民幣巿場利率加上點差的利息水平，借取為期最多6個月的人民幣流動資金，為浙商中拓(深:000906)旗下全資子公司鋒睿國際（香港）提供3個月貸款期、金額超過1億元人民幣的離岸人民幣貿易融資。



渣打企業及投資銀行業務香港兼大中華區主管許穗華表示，新的人民幣貿易融資流動資金安排令銀行可以取得穩定及成本較低的人民幣流動資金，有效支持該行向企業提供人民幣貿易融資貸款，進一步增強香港離岸人民幣市場的流動性，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的領先地位。



她表示，中國是全球多個國家和巿場的最大貿易夥伴。隨著更多內地企業加速「再出海」，加上目前的利率環境有利提升人民幣融資的吸引力，巿場對離岸人民幣貿易融資的需求明顯增加。自2021年起，人民幣計價資產對渣打香港整體貿易融資組合的佔比已經翻了一倍，期待善用金管局的新措施，為企業客戶提供更多離岸人民幣貿易融資服務，促進跨境貿易，鞏固香港作為國際金融中心的地位。



浙商中拓集團股份有限公司總經理助理邢哲愎表示，與渣打的此次合作，是浙商中拓全球化拓展的重要舉措之一。透過這一創新金融工具，公司不僅獲得了長期穩定的低成本流動性支持，更體現了國際化金融機構對集團全球化戰略的深度賦能。依托這一平台優勢，將繼續加強在「一帶一路」沿線的大宗商品供應鏈布局，建構高效資金管理模式，進一步提升跨境資源配置能力。(bi)