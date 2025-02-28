28/02/2025 20:00

《再戰明天》中國公布財新製造業PMI，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社28日專訊》中國公布財新製造業PMI，及歐元區公布CPI，料為下周一（3日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，周六（1日）9:30am（本港時間．下同），中國公布2月製造業採購經理人指數，料由49.1升至49.9；2月非製造業採購經理人指數料由50.2升至50.5；2月綜合採購經理人指數。



*本港公布零售銷售，美國公布製造業PMI*



下周一8:30am，日本公布2月製造業採購經理人指數。9:45am，中國公布2月財新製造業採購經理人指數，料由50.1升至50.5。4:30pm，香港公布1月零售銷售。6:00pm，歐元區公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.4%，年率升幅料由2.5%收窄至2.3%。10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布2月ISM製造業指數，料由50.9降至50.5。



在本港，下周一公布業績的公司有:鷹君(00041)、中國誠通發展集團(00217)、和譽-B(02256)等。



下周二（4日）公布業績的公司有:創科實業(00669)等。



下周三（5日）公布業績的公司有:極兔速遞-W(01519)等。



下周四（6日）公布業績的公司有:港鐵公司(00066)、京東健康(06618)、京東集團-SW(09618)等。



下周五（7日）公布業績的公司有:亞洲水泥（中國）(00743)、勇利投資(01145)、維力生活科技(01703)、卡賓(02030)、富智康集團(02038)、遠東宏信(03360)、大成食品(03999)、業聚醫療(06929)、匯賢(87001)等。(wa)