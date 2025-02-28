28/02/2025 13:58

信銀國際:有信心未來信用卡海外簽帳佔整體簽帳額逾20%

《經濟通通訊社28日專訊》中信銀行(國際)與香港航空宣布，攜手推出中信銀行(國際)香港航空Mastercard卡，進一步加強信銀國際信用卡產品組合，推動信用卡簽帳。



中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，自2023年下半年起，旅遊業已開始復甦，加上2024年港元強勢，進一步推升港人出境旅遊熱潮，海外簽帳亦佔信銀國際2024年整體信用卡簽帳額逾20%。



中信銀行(國際)個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德補充，隨著該信用卡的推出，有信心未來信用卡海外簽帳佔整體信用卡簽帳額高於20%。



最新一份《財政預算案》中將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，嚴偉德表示，該行的按揭業務市佔率自去年開始一直有所增長，亦有留意到市場上金額較細的交易量亦有增加，相信是次政府舉措對市場屬正面訊息，對今年的貸款增長持審慎樂觀態度，認為樓宇按揭及私人貸款將會平穩增長。(bn)