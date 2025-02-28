28/02/2025 14:24

金管局公布人民幣貿易融資流動資金安排下首階段參與銀行名單

《經濟通通訊社28日專訊》金管局宣布，人民幣貿易融資流動資金安排下首階段參與銀行名單，包括滙豐銀行、渣打香港、恒生銀行，中銀香港等24家銀行，即日生效。



金管局指，該安排1000億元人民幣總額度當中約500億元人民幣已分配給參與銀行。額度分配是根據個別銀行對人民幣貿易融資業務的預期需求，並考慮該銀行現有人民幣貿易融資業務規模等因素。銀行今日起可透過獲分配的額度向金管局借取人民幣資金，為企業提供人民幣貿易融資服務。



金管局會密切審視安排的落實情況，包括流程的操作、銀行的人民幣貿易融資活動、額度的實際使用，以及市場發展需要。視乎落實情況和市場需求，擬於今年年中推動下一階段的額度分配工作。鼓勵在首階段尚未參與的銀行繼續發展人民幣貿易融資業務，以準備在稍後階段加入。



上述名單包括農業銀行、澳新銀行集團、中國銀行（香港）、交通銀行、交通銀行（香港）、東亞銀行、法國巴黎銀行、中信銀行（國際）、中國建設銀行（亞洲）、中國建設銀行、中國光大銀行、中國民生銀行、創興銀行、星展銀行（香港）、星展銀行、德意志銀行、恒生銀行、香港上海滙豐銀行、中國工商銀行（亞洲）、馬來亞銀行、南洋商業銀行、上海浦東發展銀行、渣打銀行（香港）、大華銀行。(bn)