22,941.32
-776.97
(-3.28%)
22,967
-712
(-3.01%)
高水26
8,417.43
-317.15
(-3.63%)
5,568.14
-312.87
(-5.32%)
4,062.64億
3,320.90
-67.16
(-1.982%)
3,890.05
-78.07
(-1.967%)
10,611.24
-316.27
(-2.894%)
2,116.36
-38.04
(-1.77%)
78,536.6500
-6,171.9200
(-7.286%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0670
澳元最佳客戶買入價
4.8409
歐元最佳客戶買入價
8.1017
英鎊最佳客戶買入價
9.8074
日圓最佳客戶買入價
5.1820
恒生指數
22,941.32
-776.97
(-3.28%)
期指
高水26
22,967
-712
(-3.01%)
國企指數
8,417.43
-317.15
(-3.63%)
科技指數
5,568.14
-312.87
(-5.32%)
大市成交
4,062.64億
股票
3,843.37億
(94.603%)
窩輪
85.50億
(2.105%)
牛熊證
133.77億
(3.293%)
即時更新：28/02/2025 16:29
可賣空股票總成交
1,708.21億
主板賣空
258.67億
(15.143%)
半日數據，更新：28/02/2025 12:40
上証指數
成交：7,580.55億
3,320.90
-67.16
(-1.982%)
滬深300
3,890.05
-78.07
(-1.967%)
深証成指
10,611.24
-316.27
(-2.894%)
MSCI中國A50
2,116.36
-38.04
(-1.77%)
比特幣
資料由Binance提供
78,536.6500
-6,171.9200
(-7.286%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0670
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8409
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.1017
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.8074
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1820
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

巴黎香榭麗舍大道親民海鮮餐廳！巨大龍蝦海鮮拼盤、驚喜烤牛扒串...
Travel & Dining Fly with Luna

巴黎香榭麗舍大道親民海鮮餐廳！巨大龍蝦海鮮拼盤、驚喜烤牛扒串...
杜拜朱古力熱潮！四季酒店限量朱古力禮盒、美心開心果蛋糕92折...
吃喝玩樂 Foodie What’s On

杜拜朱古力熱潮！四季酒店限量朱古力禮盒、美心開心果蛋糕92折...
58歲梅小惠宣布復出！素顏示人無懼歲月痕跡
醫學通識 健康解「迷」

58歲梅小惠宣布復出！素顏示人無懼歲月痕跡
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00388 香港交易所01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.77%
1個月
3.96%
3個月
4.01%
更新：28/02/2025 11:15
即將公佈經濟數據
意大利-消費物價調和指數(月率)
即將公佈
28/02/2025 18:00
前值
-0.80%
市場預測
0.10%
意大利-消費物價調和指數(年率)
即將公佈
28/02/2025 18:00
前值
1.70%
市場預測
1.80%
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.2007
-0.0573
-0.789%
NZD 紐元/美元
0.5602
-0.0023
-0.414%
AUD 澳元/美元
0.6215
-0.0016
-0.255%
更新：28/02/2025 16:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處