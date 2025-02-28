28/02/2025 14:29

滙豐：參與人民幣貿易融資流動資金安排，促進人民幣企業融資

《經濟通通訊社28日專訊》滙豐宣布，成為首批銀行參與金管局的「人民幣貿易融資流動資金安排」，有關措施旨在提供更充裕的流動性，支持人民幣融資活動，滿足企業發展需要，並鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。



滙豐表示，措施在今日正式推出後，該行隨即利用額度為多名企業客戶安排貿易貸款，配合客戶在不同行業和領域的需要，其中包括信用證貸款、記賬交易貸款及結構性貿易貸款等。滙豐客戶對安排反應踴躍，並有不少離岸企業查詢利用人民幣在香港進行貿易結算。滙豐計劃利用額度加強不同層面的貿易融資服務。



該行指，當前的利率環境充滿變化，企業利用人民幣及其他貨幣進行融資，可以在不同的利率周期和利率價格趨勢中靈活管理資金成本，帶來策略性的效益。



滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，很高興參與金管局這項別開新面的計劃，貫徹滙豐一直對香港作為全球領先離岸人民幣市場的支持。安排將為企業創造新的增長機遇，期待為客戶提供更具競爭力的貿易融資方案，滿足他們不斷變化的需求。(bn)