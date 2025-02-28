28/02/2025 11:24
《港元利率》一個月拆息報3.96厘，三個月拆息報4.01厘
《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息個別發展，其中，隔夜息反彈39基點至3.77202厘，見一周最高，而與樓按相關的一個月拆息亦微降至3.96018厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.01351厘。六個月期維持4.06494厘，而一年期則升至4.13696厘。
港元匯價今早在7.7754-7.7779之間上落，最新報7.7773，較前收市價升0.003%。
美國總統特朗普確認下周二(4日)向加拿大、墨西哥及中國的新關稅生效，美股周四受壓，恒指今早低開102點或0.4%後，跌幅擴大，暫時見最多跌592點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.01351厘。六個月期維持4.06494厘，而一年期則升至4.13696厘。
港元匯價今早在7.7754-7.7779之間上落，最新報7.7773，較前收市價升0.003%。
美國總統特朗普確認下周二(4日)向加拿大、墨西哥及中國的新關稅生效，美股周四受壓，恒指今早低開102點或0.4%後，跌幅擴大，暫時見最多跌592點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.77202
|+39.023
|一周
|3.86202
|-15.328
|兩周
|3.9175
|-6.333
|一個月
|3.96018
|-2.137
|兩個月
|4.01137
|-0.071
|三個月
|4.01351
|+0.071
|六個月
|4.06494
|-
|一年
|4.13696
|+1.88
資料來源：香港銀行公會