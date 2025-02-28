28/02/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.77202 +39.023 一周 3.86202 -15.328 兩周 3.9175 -6.333 一個月 3.96018 -2.137 兩個月 4.01137 -0.071 三個月 4.01351 +0.071 六個月 4.06494 - 一年 4.13696 +1.88

《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息個別發展，其中，隔夜息反彈39基點至3.77202厘，見一周最高，而與樓按相關的一個月拆息亦微降至3.96018厘。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.01351厘。六個月期維持4.06494厘，而一年期則升至4.13696厘。港元匯價今早在7.7754-7.7779之間上落，最新報7.7773，較前收市價升0.003%。美國總統特朗普確認下周二(4日)向加拿大、墨西哥及中國的新關稅生效，美股周四受壓，恒指今早低開102點或0.4%後，跌幅擴大，暫時見最多跌592點。(cl)資料來源：香港銀行公會