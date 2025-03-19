28/02/2025 12:44

【ＡＩ】思科擴展與英偉達夥伴關係，提供人工智能技術解決方案

《環富通基金頻道28日專訊》思科宣布，擴大與英偉達(NVIDIA)的合作夥伴關係，為企業提供人工智能技術解決方案。企業深明人工智能對增長至關重要，但在部署上目前仍處於起步階段，需應對AI就緒數據中心獨特的技術複雜性及網絡安全需求。思科與NVIDIA此次擴大合作夥伴關係旨在為企業提供更高靈活度及更多選擇，以滿足人工智能工作負載對數據中心、雲端及用戶之間的高效、低延遲及高能效連接。



思科與NVIDIA攜手將創新技術提升至新水平，加速企業的人工智能應用。雙方是次擴大合作夥伴關係，聚焦於簡化企業部署和營運，同時提高工作效能和可見度，為企業提供適用於人工智能工作負載的高效能乙太網絡解決方案，並將NVIDIA的Spectrum-X架構擴展至包含思科Silicon One在內。思科將成為Spectrum-X乙太網絡解決方案唯一支援的的晶片供應商合作夥伴。



此外，雙方擴展合作夥伴關係，將有助企業的數據中心乙太網絡人工智能項目從原型邁向全面部署，不再僅限於公共雲端或軟件即服務(SaaS)。(hl)