28/02/2025 16:20

【大國博弈】外交部：美方借芬太尼問題搞關稅施壓訛詐，恩將仇報

《經濟通通訊社28日專訊》美國稱將於3月4日起以芬太尼為由對中國輸美產品再加徵10%關稅，即美國對華額外關稅將變成20%。



對此，中國外交部發言人林劍在今日例行記者會上回應表示，美方再次以芬太尼問題為借口，威脅對中國輸美產品加徵關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。中方反復聲明，貿易戰、關稅戰沒有贏家。美方單方面加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，損害兩國和全球利益。



林劍稱，美方借芬太尼問題執意搞關稅的施壓訛詐，一意孤行、恩將仇報，不可能解決自身的關切，只會適得其反，對雙方在禁毒領域的對話與合作造成嚴重衝擊。施壓、脅迫和威脅，不是同中國打交道的正確方式。相互尊重是基本前提。中方敦促美方糾正錯誤的做法，回到通過平等磋商解決各自關切的正確軌道。



林劍表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題，本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。應美方的請求，中方於2019年宣布正式整類列管芬太尼類的物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方開展了廣泛深入的禁毒合作，並取得顯著成效，這是有目共睹的。美國各界人士多次對中方表示感謝。(jq)