28/02/2025 13:15

【大國博弈】美威脅再加徵10%關稅，商務部：美方不要一錯再錯

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普宣布3月4日如期加徵墨加關稅，同時又拋下震撼彈，稱同日會對中國商品加徵額外10%的關稅。2月初美國已對中國加徵10%關稅，面對媒體詢問，特朗普在白宮證實：「就是十加十，是第二個十。」



中國商務部今日午間在官網發表新聞發言人答記者問：中方注意到有關情況。中方多次表明，單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制。中方對此堅決反對。希望美方不要一錯再錯，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。



＊加稅行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題＊



發言人指出，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與包括美國在內的世界各國開展禁毒國際合作。美方卻始終無視客觀事實，此前以芬太尼等為由對中國加徵10%關稅，這次又威脅再次加徵關稅。這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定。(ct)