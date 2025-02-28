28/02/2025 09:33

【聚焦人幣】美對華再加徵10%關稅，人幣即期開市貶130點子

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1738，較上個交易日小升2點子，止四連跌，和市場預測偏離擴至近1150點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開130點子，報7.2840，上個交易日即期匯率收盤報7.2710。



美國總統特朗普周四(27日)表示，在2月初已對中國商品加徵10%關稅的基礎上，3月4日將對中國進口商品額外再徵收10%的關稅。美國對加拿大和墨西哥的25%關稅亦將在3月4日生效不延期，特朗普認為這三個國家對芬太尼流入美國負有責任。有分析師認為，此舉可能加大中國資產延續2月以來強勁漲勢的難度。在10%關稅基礎上再加10%，「足以對貿易量和價格產生切實影響。」



隔夜特朗普宣布將在下周加碼對華關稅10%，中國監管層選擇人民幣中間價持穩，向市場傳遞堅定的維穩信號。



交易員稱，目前外部壓力再度上升，但對人民幣來說，還是要看中間價表現，這是人行態度的直接體現，中間價穩定，人民幣即期的波動區間下限也被鎖定。(jq)