28/02/2025 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收跌128點子創一周低，全月貶0.26%

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2838，較上個交易日4時30分收盤價跌128點子，兩連跌，續創2月19日以來逾一周新低，全日在7.2788至7.2914之間波動。全月計，2月人民幣即期匯率貶值0.26%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升116點子，報7.2894。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1738，較上個交易日小升2點子，止四連跌，和市場預測偏離擴至近1150點。



市場人士表示，特朗普決定進一步增加關稅，美指和美債收益率明顯回升，人民幣面臨的外部壓力明顯上升，不過中間價持穩，也限制了未來即期的調整下限，預計國內會加碼刺激舉措，緩解外部衝擊的影響。



招商銀行金融市場部指出，關稅的創收功能對特朗普政府很重要，近期部分關稅雖然延期，但後續落地的概率仍然很高，仍需注意對非美貨幣的壓力。



此外，據《路透》引述消息人士報道稱，在人行的要求下，中國的銀行業者正在下調美元存款利率。報道指，由於美元收益率較高和人民幣匯率下滑，中國的零售投資者和出口商積累了近萬億美元的存款。這一指示似乎旨在阻止美元存款的進一步上升，刺激人們更多地將美元兌換成人民幣。(jq)