28/02/2025 11:12

【聚焦數據】去年末外儲同比少356億美元，美元計FDI降三成

《經濟通通訊社28日專訊》國家統計局公布《2024年國民經濟和社會發展統計公報》，其中，年末國家外匯儲備32024億美元，比上年末減少356億美元。全年人民幣平均匯率為1美元兌7.1217元人民幣，比上年貶值1.1%。



另外，全年新設外商投資企業59080家，比上年增長9.9%。實際使用外資(FDI)8263億元（人民幣．下同），下降27.1%，折合1162億美元，下降28.8%。



其中，共建「一帶一路」國家（含通過部分自由港對華投資）對華新設外商投資企業17172家，增長23.8%；對華直接投資1147億元，下降6.2%，折合161億美元，下降8.4%。高技術產業實際使用外資2864億元，下降32.3%，折合403億美元，下降34%。(sl)