28/02/2025 11:24

【聚焦數據】去年貨物進出口增長5%，順差7萬億元增22.2%

《經濟通通訊社28日專訊》國家統計局公布《2024年國民經濟和社會發展統計公報》。公報顯示，去年全年貨物進出口總額438468億元（人民幣．下同），比上年增長5.0%。其中，出口254545億元，增長7.1%；進口183923億元，增長2.3%。貨物進出口順差70623億元，按年增长22.2%。



對共建「一帶一路」國家進出口額220685億元，比上年增長6.4%。其中，出口122095億元，增長9.6%；進口98589億元，增長2.7%。



對《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)其他成員國進出口額131645億元，比上年增長4.5%。



民營企業進出口額243329億元，比上年增長8.8%，佔進出口總額比重為55.5%；其中出口164717億元，增長9.4%。



全年服務進出口總額75238億元，比上年增長14.4%。其中，出口31756億元，增長18.2%；進口43482億元，增長11.8%。服務進出口逆差11727億元。(sl)