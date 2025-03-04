28/02/2025 13:51

【大國博弈】公安部：去年起深化芬太尼類物質治理，禁毒見新成效

《經濟通通訊社28日專訊》美國總統特朗普再以芬太尼問題為由，威脅將於3月4日起對中國輸美產品再加徵10%關稅。公安部網站今日發文介紹全國禁毒工作成效，指2024年以來持續推進涉毒違法犯罪打擊整治行動，深化新型毒品及芬太尼類物質專項治理等，推動禁毒工作取得新成效。



公安部指，公安機關深入開展「清源斷流」行動，全面加大緝毒執法打擊力度，2024年1月至2025年1月，共破獲毒品犯罪案件3.8萬宗，繳獲各類毒品28.1噸，並成功抓獲7名公開懸賞通緝的重大涉毒逃犯。



*加強管制易製毒化學品出口*



公安部又指，公安機關堅持把化學品管制作為遏制境內外製毒的源頭舉措，強化易製毒化學品可疑交易核查、製毒原料來源倒查，2024年共破獲製毒物品案件151宗，查獲製毒物品1427.4噸。國內新增列管易製毒化學品7種，增加向特定國家(地區)出口管制的易製毒化學品24種。同時，優化完善易製毒化學品全流程監管，建立產品標識和可追溯性監管機制，推動易製毒化學品全環節閉環式管理。



與此同時，公安機關務實推動禁毒國際合作，充分依託聯合國、國際刑警組織、大湄公河次區域、上海合作組織禁毒合作機制以及金磚國家禁毒工作組等平台，努力推動解決國際和地區毒品問題。中國還鞏固發展與重點國家和地區合作，推動鞏固雙邊對話機制，開展「平安航道」聯合掃毒行動，合作緝捕重大涉毒逃犯，取得顯著戰果。(sl)