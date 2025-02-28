28/02/2025 09:22

【外圍經濟】惠普宣布進一步裁員2千人，本輪總裁員數達9千

《經濟通通訊社28日專訊》惠普於周四（27日）表示，作為持續削減成本計劃的一部分，公司將再裁減至多2000名員工，令本輪重組的裁員總數達到9000人。



公司表示，今年10月，即2025財年結束時，將再節省3億美元。該公司預計將產生約1.5億美元的額外重組和其他與裁員相關的費用。裁員數目將因國家而異，公司在59個國家擁有約58000名員工。



惠普於2022年11月首次宣布「Future Now」的成本削減計劃，最初表示會裁員約7000人。該公司當時表示，預計將產生約10億美元的重組費用。在新一輪裁員之後，該公司現時預計將在該計劃下節省約19億美元，重組和其他費用總額預計約12億美元。(rc)