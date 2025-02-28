28/02/2025 09:34

【美國議息】費城聯儲行行長哈克支持維持政策利率不變

《經濟通通訊社28日專訊》費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）於周四（27日）表示，支持繼續將美國短期借貸成本維持在4.25厘至4.5厘的當前水平。他認為，這一利率區間既有助於將通脹率降至2%目標，同時不會對就業市場或整體經濟造成過度損害。



與此同時，克利夫蘭聯邦儲備銀行行長哈瑪克（Beth Hammack）表示，利率並沒有顯著的限制性，在一段時間內應保持穩定，以便聯儲局官員等待通脹率將回歸2%目標的證據。她認為貨幣政策可以保持耐心，意味著在一段時間內保持聯邦基金利率不變。



此外，堪薩斯聯邦儲備銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）在演講中亦警告，當前美國通脹風險與經濟增長擔憂並存，聯儲局可能不得不在兩者之間尋求平衡。他指出，儘管勞動市場仍然堅挺，但通脹比他所期望的更加頑固且黏性較強，核心通脹指標可能需要調整。



*巴爾金：政府效率部降低支出行動對經濟的影響有待觀察*



另一方面，列治文聯邦儲備銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）表示，政府裁員是真實存在的，但「政府效率部」（DOGE）推動的降低支出行動對經濟的更廣泛影響仍有待觀察，將取決於對公眾影響。(rc)