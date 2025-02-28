28/02/2025 11:55

【外圍經濟】大摩：若美股跌破關鍵支持位，恐引發四百億美元拋售

《經濟通通訊社28日專訊》摩根士丹利表示，標普500指數已跌破關鍵的CTA（商品交易顧問）中期觸發點（5887點），可能在未來一周引發超過400億美元的拋售。



兩天前，標普500指數跌破50日均線及100日均線，並一度逼近短期CTA觸發水平6045點，意味著原本極度看漲股票的CTA將開始拋售。隨著隔夜美股遭關稅威脅重創，標普500指數周四（27日）收盤大跌1.6%，報5861點，跌破了更為重要的中期CTA觸發水平5887點。



摩根士丹利的量化和衍生性商品策略部門團隊指出，未來一周內，宏觀系統性策略將拋售超過400億美元的股票，其中大部分來自CTA。儘管到月底可能有100億至150億美元的退休金/資產配置者需求部分抵銷拋售壓力，但整體市場情緒依然緊張。



在大摩發出警告郵件後，市場拋售並未減緩，反而加速。有分析指，除非有強力反轉，否則機構投資人可能會加入散戶的拋售行列，進一步加劇市場下跌。(rc)