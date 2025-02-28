28/02/2025 13:23

【外圍經濟】印尼盾跌至5年低點，央行承諾將大力干預

《經濟通通訊社28日專訊》由於美國對加拿大和墨西哥的關稅將於下周生效，受市場恐慌情緒影響，印尼盾周五（28日）下跌0.7%，每美元兌16578印尼盾，為2020年4月以來的最低水平。雅加達綜合指數下跌3%，較9月的歷史高點累計跌幅超過20%。



印尼央行負責貨幣管理的執行董事蘇西安托(Edi Susianto)表示，央行將大膽入市，以維持外匯供需平衡，從而維持市場信心。



*泰銖連續第二天下跌*



與此同時，泰銖連續第二天下跌。每美元兌泰銖漲0.6%至34.1170。股市方面，泰國SET指數下跌1.8%至1193.53，從去年10月高點的跌幅超過20%，或創下2020年4月3日以來的最低收市水平。(rc)