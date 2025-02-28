28/02/2025 14:14

【特朗普新政】墨西哥及美國同意聯手打擊芬太尼及槍械有組織犯罪

《經濟通通訊社28日專訊》墨西哥及美國同意在未來幾周和幾個月內執行一系列未公開的 措施來打擊有組織犯罪，重點是芬太尼和槍械走私。



由墨西哥外交部、公共安全部、國防部等多部門高階官員組成的代表團於周四（27日）在美國與該國國務卿魯比奧會面。會面後，墨西哥外交部稱，會議友好而富有成效，已就兩國打擊組織犯罪的一系列協調行動達成一致。



墨西哥辛鮑姆此前表示，美國政府未與墨方商量就把6個墨西哥販毒集團列為恐怖組織，墨方反對這一做法。墨西哥人民在任何情況下都不會接受來自外國的干預，或任何有損國家完整、獨立和主權的行為。(rc)