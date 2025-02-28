28/02/2025 14:14
【特朗普新政】墨西哥及美國同意聯手打擊芬太尼及槍械有組織犯罪
《經濟通通訊社28日專訊》墨西哥及美國同意在未來幾周和幾個月內執行一系列未公開的措施來打擊有組織犯罪，重點是芬太尼和槍械走私。
由墨西哥外交部、公共安全部、國防部等多部門高階官員組成的代表團於周四（27日）在美國與該國國務卿魯比奧會面。會面後，墨西哥外交部稱，會議友好而富有成效，已就兩國打擊組織犯罪的一系列協調行動達成一致。
墨西哥辛鮑姆此前表示，美國政府未與墨方商量就把6個墨西哥販毒集團列為恐怖組織，墨方反對這一做法。墨西哥人民在任何情況下都不會接受來自外國的干預，或任何有損國家完整、獨立和主權的行為。(rc)
由墨西哥外交部、公共安全部、國防部等多部門高階官員組成的代表團於周四（27日）在美國與該國國務卿魯比奧會面。會面後，墨西哥外交部稱，會議友好而富有成效，已就兩國打擊組織犯罪的一系列協調行動達成一致。
墨西哥辛鮑姆此前表示，美國政府未與墨方商量就把6個墨西哥販毒集團列為恐怖組織，墨方反對這一做法。墨西哥人民在任何情況下都不會接受來自外國的干預，或任何有損國家完整、獨立和主權的行為。(rc)