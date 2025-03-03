03/03/2025 17:43

《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布製造業PMI

《經濟通通訊社3日專訊》美國上周五（28日）公布1月份PCE物價指數按年增長2.5%，符合預期兼4個月以來首次放緩；另外核心PCE按年增2.6%，同樣較前值年增2.9%放緩。消息刺激美股大幅反彈。道指收市升601.41點或1.39%，報43840.91點；標普500指數升92.93點或1.59%，報5954.50點；納指升302.86點或1.63%，報18847.28點。港股方面，恆生指數收市報23006，升64點或0.3%，成交3019億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表主題演講。4日凌晨12:35am，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆參加全美商業經濟協會(NABE)第41屆年度經濟政策會議，就美國經濟和貨幣政策發表講話並參加討論。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.4%，年率升幅料由2.5%收窄至2.3%。10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數，料由51.2升至51.6。11:00pm，美國公布2月ISM製造業指數，料由50.9降至50.8。(wa)