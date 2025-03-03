03/03/2025 13:07

【外圍經濟】微軟宣布結束Skype通訊軟件22年服務

《經濟通通訊社3日專訊》微軟宣布將於5月5日，結束Skype通訊軟件服務，正鼓勵現有Skype用戶遷移至其免費應用程式Teams。



微軟365協作應用程式及平台總裁Jeff Teper表示，用戶可自行選擇將對話記錄和聯絡人匯出至其他平台，又或遷移至Teams。



Skype於2003年由弗里斯和曾斯特倫創立，最初是一個供人免費進行網絡通話的工具。到 2004年，Skype註冊用戶已達到1100 萬。



2005年，eBay宣布計劃以26億美元收購Skype時，用戶數量已達到5400萬，當時Skype年收入估計達6000萬美元。微軟於2011年以85億美元收購Skype，之後進行了多次更新。



隨著WhatsApp、FaceTime和Messenger等服務崛起下，Skype逐漸失去競爭優勢，特別在新冠疫情期間，市場更傾向選擇使用Zoom而不是Skype，反映其市場影響力已大不如前。(jf)