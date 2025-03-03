03/03/2025 15:08

【特朗普新政】民調：八成美國人希望特朗普更重視國內經濟和通脹

《經濟通通訊社3日專訊》根據周日（2日）公布的CBS News/YouGov民調，約80%受訪的成年人認為特朗普應該更關注本國經濟和通脹，而不是把重點放在美墨邊境、裁減聯邦人手和關稅。



只有29%的受訪者認同，特朗普把控制通脹放在了首位，另有36%的受訪者認同，特朗普對經濟有足夠重視。



另據CNN的最新民調顯示，40%的受訪者認為特朗普把重點放在了正確領域，較2月中旬的調查下趺5個百分點。特朗普的最新支持率則維持在48%。



當被問及對CBS民意調查的看法時，美國財政部長貝森特表示：「特朗普上任僅五周時間，隨著政策不斷發力，我們正在努力降低通脹。」