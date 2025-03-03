03/03/2025 08:33

【開市Ｇｏ】全國兩會明召開，車企2月銷量比拼，蜜雪集團今掛牌

【要聞盤點】



1、全國兩會將於周二及周三在北京開幕，屆時將發表《政府工作報告》，面對美國總統特朗普的關稅政策，中美貿易戰再升級，在內地經濟恐受影響，大行普遍認為，兩會以穩增長為中心，今年經濟增長目標設定在「5%左右」，赤字率料提高至4%，繼續發力谷經濟，以提振消費為重任。美股三大指數期貨微升，道瓊斯指數期貨升0.30%，標普500指數期貨升0.39%，納斯達克指數期貨升0.32%。日經期貨截至上午8時12分跌55點。



2、美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，美國總統特朗普將於下周二（3月4日）確定加拿大及墨西哥的關稅率水平。



3、美國總統特朗普周日(2日）公布，把三款加密幣XR、SOL及ADA列為加密幣戰略儲備。消息曝光後，三款加密幣價格周日升10至35%不等，其他加密幣價格也上揚。



4、特斯拉(Tesla)創辦人兼行政總裁馬斯克在社交媒體帖文表示，特斯拉在5年內實現1000%的盈利增長是有可能的，但需要有出色的執行力。



5、軟銀主席兼行政總裁孫正義據報正在洽談一筆約160億美元（約1248億港元）的貸款，以發展人工智能項目。報道又指，軟銀可能在2026年初再尋求新一輪高達80億美元的借款。



6、美國總統特朗普下令進行一項新貿易調查，或對進口木材徵收更多關稅。



7、內地媒體報道，人行等五部門上周五（28日）聯合召開金融支持民營企業高質量發展座談會，人行行長潘功勝在會上表示，人行下一步將引導金融機構增加對民營經濟的進一步投入。



8、財政司司長陳茂波在網誌表示，將在新一份《財政預算案》提出，全力發展人工智能為關鍵產業，賦能傳統產業升級轉型，強調重視人工智能的發展，加大投入推進算力、算法、數據、人才及資金等五方面要素的提升，並加強開拓新的應用場景，並已取得一定進展。





【焦點股】



蜜雪集團(2097)

- 超購逾5257倍，今早掛牌，周五暗盤升超兩成



汽車股：比亞迪(01211)、理想(02015)、蔚來(09866)

- 公布2月份銷量/交付量



吉利汽車(00175)

- 13億元人民幣資產及2億元人民幣現金注入合資智駕業務，曠視創辦人及政府產業基金有份合資



比亞迪(01211)

- 聯手大疆發布車載無人機系統「靈鳶」



中興通訊(00763)

- 去年第四季按季少賺76%，全年少賺10%，派息61.7分



萬洲國際(00288)

- 向公司股東宣派每股公司普通股特別股息0.18港元。



同程旅行(00780)

- 宣布同程程心大模型將全面接入DeepSeek，成為首家接入DeepSeep大模型的OTA平台



德昌電機(00179)

- 探索開發提供仿人型機械人零件，評估潛在商機



信義玻璃(00868)

- 去年純利下跌31%，派息10港仙



佳兆業集團(01638)

-境外債務重組計劃獲債權人大比數贊成通過



博雅互動(00434)

- 795萬美元增購比特幣100枚



中生聯合(03332)

- 發盈警，料去年全年純利約3200萬元至3800萬元人民幣，按年減少28%至39%





【油金報價】



紐約期油上漲0.69%，報70.24美元/桶



布倫特期油上漲0.71%，報72.79美元/桶



黃金現貨上漲0.37%，報2869.74美元/盎司



黃金期貨上漲1.13%，報2880.72美元/盎司