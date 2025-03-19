03/03/2025 09:59

【ＡＩ】杭州國資押注第二個DS，10億元投資北京智譜

《經濟通通訊社3日專訊》杭州開始押注第二個DeepSeek。近日，國產AI大模型「六小虎」之一的智譜完成新一輪金額超10億元人民幣的戰略融資，參與投資方包括杭州城投產業基金、上城資本等，旨在推動智譜國產基座GLM大模型的技術創新和生態發展。這也是杭州政府背景的產業投資資金首次對「AI六小虎」成員進行投資。



智譜於2019年在北京成立，源自清華技術成果，致力於打造新一代認知智能大模型，業務覆蓋智能汽車、製造、大消費、金融、政務服務、醫療健康、遊戲娛樂、文化旅遊等行業，近期推出的Agent帶動大模型在智能設備的落地。C端產品智譜清言App擁有超過2500萬用戶，年化收入(ARR)超千萬。



迄今為止，智譜已經完成至少13輪融資，投資方包括北京市人工智能產業投資基金、社保基金中關村自主創新基金（君聯資本為基金管理人）、光速光合、美團、螞蟻、阿里、騰訊、小米、金山、順為、紅杉、高瓴等多家知名投資機構。



就在上周一（2月24日），浙江智譜新篇科技有限公司成立，將依託前沿人工智能和大模型技術，更好服務浙江省和長三角地區蓬勃發展的經濟實體，全面推動基於人工智能技術的數字產業轉型升級。



此外，智譜還表示很快會發布全新大模型（包括基座模型、推理模型、多模態模型、Agent等）並將其開源，推動AI普惠。(lc)