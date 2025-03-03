03/03/2025 16:18

中銀香港為多家企業開辦人民幣貿易融資，單筆提款額最高4億人幣

《經濟通通訊社3日專訊》中銀香港(02388)表示，作為首批銀行參與金管局推出的1000億元人民幣貿易融資流動資金安排，為多家企業包括中國石油、中國石化、河鋼集團、海信集團控股、錦龍汽車集團等開辦人民幣貿易融資，單筆提款金額最高達4億元人民幣，涉及進口發票融資及信用證項下信託提貨等多種業務。



中銀香港副總裁王化斌表示，金管局推出的人民幣貿易融資流動資金新安排，有助深化內地與香港金融合作，切實降低企業的融資成本，推動實體經濟發展。首批已開辦業務的企業反饋良好，認為該政策的推出順應了市場的需求，後續也將密切關注並積極把握各項新政策，進一步擴大人民幣在貿易往來中的使用。中銀香港將持續探索人民幣資產更多應用場景，積極參與離岸人民幣市場建設，強化香港全球離岸人民幣樞紐的地位。



此次金管局在人民銀行支持下運用貨幣互換協議推出全新人民幣貿易融資流動資金安排，是一項重要的市場機制創新，為市場提供具備規模、穩定及能滿足大部分貿易融資所需期限的人民幣資金。中銀香港將積極發揮跨境業務優勢，為企業度身定制針對性的人民幣綜合服務方案，協助企業把握商機。(bi)