03/03/2025 16:32

《本港經濟》1月零售貨值按年跌幅收窄至3.2%，符合預期

《經濟通通訊社3日專訊》本港零售業總銷貨價值連跌11個月。據政府統計處公布臨時估計數字，2025年1月的零售業總銷貨價值為353億元，按年下跌3.2%，較12月跌9.6%明顯收窄。扣除其間價格變動後，銷貨數量跌幅亦由12月的11.3%收窄至1月的5.2%，跌幅低於預期的8.2%。



*部分或受農曆新年因素影響*



政府發言人表示，1月零售業總銷貨價值的按年下跌幅度明顯收窄，經季節性調整後按月比較亦有所回升，但這些改善部分可能由今年農曆新年來臨得較早導致。因此，待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。



展望未來，發言人指出，零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響。然而國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振本地市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。



*網上銷售價值按年升3.5%*



在今年1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.9%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較去年同月上升3.5%。2024年12月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2023年同月下跌17.8%。



*珠寶首飾銷貨值下跌17.9%*



今年1月與2024年1月比較，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值下跌17.9%。電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值下跌10.5%；燃料下跌4.3%；汽車及汽車零件跌52.6%；書報、文具及禮品下跌15.1%，但須留意這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。



另一方面，同期超級市場貨品銷貨價值上升4.9%；食品、酒類飲品及煙草上升10.9%；服裝上升1.2%；藥物及化妝品上升4.3%；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升7.1%）。(cl)