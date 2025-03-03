03/03/2025 19:07

《再戰明天》中國「兩會」召開，創科實業公布業績

《經濟通通訊社3日專訊》中國「兩會」召開，及創科實業公布業績，料為周二（4日）市場焦點。



*澳洲央行公布會議記錄，歐元區公布失業率*



各國重要經濟活動方面，中國「兩會」將於周二及周三（5日）召開。周二本港時間8:30am，澳洲央行公布2025年2月貨幣政策會議記錄。



數據方面，周二7:30am（本港時間．下同），日本公布1月失業率，料維持於2.4%。8:30am，澳洲公布1月零售銷售，月率料由下滑0.1%改善至升0.3%。1:00pm，日本公布2月消費者信心指數，料由35.2升至35.3。6:00pm，歐元區公布1月失業率，料維持於6.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:創科實業(00669)等。



另外，美國周三公布2月ADP私人企業就業職位報告，美國聯儲局同日發表俗稱褐皮書的最新地區經濟報告。聯儲局主席鮑威爾周五（7日）在一個討論美國貨幣政策的論壇上就經濟前景發表講話，同日美國公布2月非農就業職位報告。(wa)