03/03/2025 12:37

【企業盈喜】洲際船務(02409)料全年純利增最多2.2倍

《經濟通通訊社3日專訊》洲際船務(02409)公布，預期截至2024年12月31日止年度，期內股東應佔溢利預計將按年增加約200%至220%。



期內純利大增，主要由於與截至2023年12月31日止年度相比，全球海運貿易量增加，波羅的海乾散貨指數(BDI)均值增加27.5%，使集團能夠收取更高的運費率並賺取更高收入；同時，集團繼續加強管理能力，努力控制成本，顯著提升盈利能力。



期內，公司積極響應全球航運業環保與可持續發展趨勢，及為遵循環境、社會及管治相關要求，集團通過有條不紊的規劃與高效執行，優化船隊結構，有序出售了一批耗能較高的船舶，並同步推進船隊更新與升級，因此集團確認船舶出售收益約4600萬美元。扣除資產出售收益及金融資產減值虧損後，集團期內的息稅前盈利預計將較截至2023年12月31日止年度增加約80%至100%。(bn)