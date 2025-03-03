03/03/2025 11:25
《港元利率》拆息全線向下，一個月期見逾兩周低三個月跌穿4厘
《經濟通通訊社3日專訊》港元拆息全線向下，其中，隔夜息大跌近69基點至3.08381厘，見近一周最低，而與樓按相關的一個月拆息亦降至3.87226厘，創逾兩周新低。
短息跌幅明顯，一、兩周錢齊跌逾40基點。反映銀行資金成本的三個月拆息失守4厘，低見3.97441厘，為2月18日以來最低。六個月及一年期分別報4.01613厘和4.10357厘。
港元匯價今早在7.7762-7.7789之間上落，最新報7.7766，較前收市價升0.03%。
內地財新製造業指數好過預期，港股高開193點後，升幅一度擴大至464點，高見23405，最新仍升262點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
短息跌幅明顯，一、兩周錢齊跌逾40基點。反映銀行資金成本的三個月拆息失守4厘，低見3.97441厘，為2月18日以來最低。六個月及一年期分別報4.01613厘和4.10357厘。
港元匯價今早在7.7762-7.7789之間上落，最新報7.7766，較前收市價升0.03%。
內地財新製造業指數好過預期，港股高開193點後，升幅一度擴大至464點，高見23405，最新仍升262點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.08381
|-68.821
|一周
|3.43357
|-42.845
|兩周
|3.49941
|-41.809
|一個月
|3.87226
|-8.792
|兩個月
|3.97369
|-3.768
|三個月
|3.97441
|-3.91
|六個月
|4.01613
|-4.881
|一年
|4.10357
|-3.339
資料來源：香港銀行公會