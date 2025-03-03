03/03/2025 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.08381 -68.821 一周 3.43357 -42.845 兩周 3.49941 -41.809 一個月 3.87226 -8.792 兩個月 3.97369 -3.768 三個月 3.97441 -3.91 六個月 4.01613 -4.881 一年 4.10357 -3.339

《經濟通通訊社3日專訊》港元拆息全線向下，其中，隔夜息大跌近69基點至3.08381厘，見近一周最低，而與樓按相關的一個月拆息亦降至3.87226厘，創逾兩周新低。短息跌幅明顯，一、兩周錢齊跌逾40基點。反映銀行資金成本的三個月拆息失守4厘，低見3.97441厘，為2月18日以來最低。六個月及一年期分別報4.01613厘和4.10357厘。港元匯價今早在7.7762-7.7789之間上落，最新報7.7766，較前收市價升0.03%。內地財新製造業指數好過預期，港股高開193點後，升幅一度擴大至464點，高見23405，最新仍升262點。(cl)資料來源：香港銀行公會