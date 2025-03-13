03/03/2025 16:57

【企業盈喜】青瓷遊戲料去年虧轉盈，錄盈利最多7000萬人幣

《經濟通通訊社3日專訊》青瓷遊戲(06633)公布，集團預期截至2024年12月31日止年度轉虧為盈，錄得利潤淨額介乎約4000萬元（人民幣．下同）至7000萬元不等，2023年同期則錄得虧損淨額約3760萬元。



集團轉虧為盈主要由於集團投資的公允價值增加，部分被集團對遊戲開發商的預付款項出現減值所抵銷，二者合計帶來利潤淨額增加介乎約4500萬元至7500萬元之間。公允價值變動方面，集團的短期投資中，公開交易證券基金的公允價值收益增加；部分被對遊戲產業鏈公司的投資出現減值所抵銷；預付款項減值方面，由於公司代理的相關遊戲表現未及預期，集團進行了審慎評估，對相關的預付款項計提了減值。



儘管如此，與2023年同期經營活動所得現金流量1720萬元相比，於報告期間集團預期將錄得經營活動所得現金流量介乎約1730萬元至4730萬元不等。經營活動所得現金流量兩年均保持流入。(kl)