03/03/2025 09:50

《真知灼見－溫灼培》貝森特的北美要塞意味甚麼？

《真知灼見》美國總統特朗普上周四（2月27日）在與英國首相施紀賢舉行的聯合記者會上，親口確認所有從加拿大和墨西哥進口的貨品將於3月4日，即本周二起正式實施徵收25%關稅。然而，到了上周五（2月28日）晚卻又出了另一消息，美國財長貝森特在接受《彭博》訪問時表示，如果加拿大不想被徵關稅，可仿效墨西哥的建議，就是與美國保持一致，對來自中國的進口貨品徵收關稅。這樣一來，美、墨、加三國便能形成一個北美要塞，以防止中國貨品流入。不過，貝森特在訪問中並未明確要求墨西哥和加拿大要對中國進口貨品徵收多少關稅。目前尚不清楚加拿大是否願意接受貝森特的建議，也無法確定就算加拿大和墨西哥接受了貝森特的建議後，是否可避免在本周二遭美國徵收25%關稅。



*貝森特的建議似是關稅政策的下台階*



假設加拿大接受了貝森特的建議，聯合美國對中國徵收關稅，並因此避免了美國對其徵收關稅，這將意味甚麼？這似是意味著特朗普關稅政策的失敗。因為特朗普關稅政策的原意，是通過關稅手段迫使工業重返美國。對加拿大和墨西哥率先徵收25%關稅，正是因為這兩國在經濟上嚴重依賴美國，因此選擇她們作為發起關稅政策的目標，一旦成功，日後將逐步向其他國家推行。然而，如果加拿大和墨西哥只需配合美國對中國徵收關稅，就能保持一切如常，又怎能迫使加拿大和墨西哥的工業回歸美國？這明顯是與特朗普最初發起的關稅政策理念背道而馳。所以，上述貝森特對加拿大的建議，如特朗普政府真的採納，這更似是貝森特為特朗普關稅政策失敗提供掩飾的一個下台階。



*從特朗普關稅政策看美元*



回看本周，本周二將只有兩個可能性。第一個可能性，當然就是特朗普落實執行對墨、加徵收25%關稅。這樣，我們要觀察，當美、墨、加三國的供應鏈一旦因加關稅至25%而導致斷裂，對上述三國，尤其是對美國經濟所帶來的衝擊，看美國是否能承受，以及看特朗普屆時還是否會堅持把這一政策執行下去，還是找個藉口草草了事。如特朗普堅持對墨、加徵關稅而不退讓，這將可顯示出特朗普對執行關稅政策的認真，屆時不排除美元有望走強。第二個情況，就是如果在政策未執行前，特朗普又找個藉口把其擱置或延遲，這樣料將對美元不利。就讓我們密切留意情況！《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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