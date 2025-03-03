03/03/2025 18:30

《創富理財－龔俊樺》美通脹陰霾不散，美股倉宜加重防禦類股

《創富理財》特朗普繼續成為過去一周的市場焦點，除了烏克蘭總理澤連斯基與他災難級的會談令礦產協議破裂外，他更宣布3月4日向中國進口貨額外加徵一成關稅，令累計加徵的關稅稅率增至兩成。



有消息指中國正研究反制措施，市場憂慮貿易戰升級。反映通脹預期的平衡通脹率(Breakeven Rate)較一個月前普遍上升，一年平衡通脹率升近80基點。美國密歇根大學的調查顯示，消費者同樣憂慮通脹問題，調查對象未來五年的通脹預期顯著高於疫情期期間。關稅以外，投資市場其中一個憂慮是美國的物價問題可能面對1970年代的挑戰。然而，當時油價飆升是重要原因，我們認為目前能源供應仍穩定，因油價急升而導致惡性通脹之風險較低。



*後續關注零售銷售增速*



雖然通脹預期上升，但目前實際通脹率仍相對穩定。美國1月零售銷售按月下跌0.9%，是2023年3月以來最低的一個月，由於這是單月的數據，目前要判斷是否放緩趨勢仍言之尚早。過去零售銷售走勢領先於通脹，實際對物價走勢的影響或滯後12個月左右，因此零售銷售將是其中一個重要的觀察點。



*美股部署宜加重防禦類*



現時標普500預估市盈率處於疫情及2000年科網泡沫時期高位，如果業績、貨幣政策及經濟前景和預期有落差，加上特朗普的政策或增加市場不確定性，後續股市或更波動。目前美股在成熟市場中仍有優勢，加上近期美元轉弱對股市壓力或有所緩和，投資者可保持美股倉位，但不容忽視維持防禦能力。「分散至防禦及低波幅股票」傳統防禦行業的例子包括公用股及必需消費品，公司盈利能力在市況較差的時候仍保持相對穩定；而低波幅股票則是挑選指數之中，波動率比較低的公司。美國大型增長股已累積一定升勢，我們留意到有行業輪動的跡象，年初至今，這兩類表現優於整體標普500指數。



*日本通脹急升，食品能源價格成關鍵*



日本1月份消費物價指數顯示，全國整體通脹按年升4%，是接近兩年以來的高位。食品價格上升的影響顯著，能源相關的開支也因為去年5月取消補貼後上升。不過，其他部份(核心通脹)則持續回落，按年計升1.5%。實質工資增長延續上行趨勢，目前處於增長區域。日本春鬥已展開，去年春鬥加薪幅度達3.6%，加幅高於2023年，工會希望今年升幅最少維持去年水平。日本價格及工資有望繼續達到正循環，支持通脹達成2%目標。



*日央行偏鷹支持日圓*



實質工資增長有望維持，我們預期以內需為主的企業仍是日股中較有利的一群。然而日本出口股可能成為被美國關稅政策針對的目標，可能出現較大波動。能源價格明顯受弱勢日圓影響而上升，加上實質工資維持增長，且GDP增長穩定，我們預期日本央行取態將持續偏鷹，日圓中長線偏升。《凱基投資策略部分析員 龔俊樺》



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