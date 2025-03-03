03/03/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶7點子報7.1745，刷近一個半月低
《經濟通通訊社3日專訊》上周特朗普與澤連斯基「談崩」，加上美國公布的消費者支出放緩，美指震盪反彈，美債收益率則下挫至數月低點，而美國繼續加徵關稅的日期越發臨近，人民幣面臨的外部壓力不減。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1745，較上個交易日跌7點子，創1月20日以來近一個半月新低，與市場預測偏離略為收窄至1115點，上個交易日報7.1738。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1745
|+7.00
|1歐元/人民幣
|7.5139
|+94.00
|100日圓/人民幣
|4.7960
|-376.00
|1港元/人民幣
|0.9225
|-0.80
|1英鎊/人民幣
|9.0952
|-42.00
|1澳元/人民幣
|4.4967
|-134.00
|1紐元/人民幣
|4.0629
|-177.00
|1新加坡/人民幣
|5.3440
|-82.00
|1瑞郎/人民幣
|7.9854
|-337.00
|1加元/人民幣
|5.0041
|-38.00
|1人民幣/林吉特
|0.6186
|+4.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.2784
|+2403.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5834
|+231.00
|1人民幣/韓元
|201.4100
|+152.00