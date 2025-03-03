03/03/2025 09:21

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1745 +7.00 1歐元/人民幣 7.5139 +94.00 100日圓/人民幣 4.7960 -376.00 1港元/人民幣 0.9225 -0.80 1英鎊/人民幣 9.0952 -42.00 1澳元/人民幣 4.4967 -134.00 1紐元/人民幣 4.0629 -177.00 1新加坡/人民幣 5.3440 -82.00 1瑞郎/人民幣 7.9854 -337.00 1加元/人民幣 5.0041 -38.00 1人民幣/林吉特 0.6186 +4.90 1人民幣/俄羅斯盧布 12.2784 +2403.00 1人民幣/南非蘭特 2.5834 +231.00 1人民幣/韓元 201.4100 +152.00

《經濟通通訊社3日專訊》上周特朗普與澤連斯基「談崩」，加上美國公布的消費者支出放緩，美指震盪反彈，美債收益率則下挫至數月低點，而美國繼續加徵關稅的日期越發臨近，人民幣面臨的外部壓力不減。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1745，較上個交易日跌7點子，創1月20日以來近一個半月新低，與市場預測偏離略為收窄至1115點，上個交易日報7.1738。