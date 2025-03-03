03/03/2025 17:05

《神州經脈》全國政協明開幕，財新PMI勝預期，美農產品或加稅

《神州經脈》滬綜三大指數今日（3日）集體高開，收市升跌不一，滬綜指衝高回落，收跌0.12%，兩連跌，報3316.93點；深成指則彈0.36%，創業板指收漲1.2%。全國兩會即將召開，投資市場略顯觀望，兩市全日成交1.62萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2424億元或13%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2931，較上個交易日4時30分收盤價跌93點子，三連跌，創2月12日以來近三周新低，全日在7.2781至7.2941之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1745，較上個交易日跌7點子，創1月20日以來近一個半月新低，與市場預測偏離略為收窄至1115點，上個交易日報7.1738。



*今日新聞精選*



1. 全國政協十四屆三次會議將於3月4日下午3時開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。大會新聞發言人劉結一今日在政協記者會上，對於當前中國經濟恢復的基礎還不穩固的說法回應稱，中國清醒地認識到，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解。但更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要正視困難、堅定信心，貫徹落實好黨中央決策部署，中國經濟高質量發展就一定能不斷邁上新台階。



2. 新質生產力在去年全國兩會上被首次寫入政府工作報告，並被列入十大工作內容之一。劉結一表示，過去一年中國新質生產力收效顯著，人形機器人上「春晚」扭秧歌，無人機飛夜空放「賽博煙花」，人工智能開源大模型引發世界熱議。規上高技術製造業增加值增長8.9%，工業機器人裝機量佔全球過半。劉結一稱，大力推動新質生產力發展是全國政協議政建言重要著力點；聚焦數據要素市場、人工智能應用等主題深度協商座談，分析促進新質生產力發展的途徑和體制機制保障，提出針對性、前瞻性對策建議，得到主管部門重視和採納。



3. 對於美方再以芬太尼問題為由，威脅將於3月4日起對中國輸美產品再加徵10%關稅，內媒《環球時報》今日引述消息指，中國正研究擬定反制措施，包括對原產於美國的農食產品加徵關稅，以及一系列非關稅措施。中國外交部發言人林劍今日在外交部例行記者會上回應稱，此前已就相關問題闡明了中方的嚴正立場，中方堅決反對美方再次以芬太尼問題為借口，威脅對中國的輸美產品加徵關稅，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。



4. 據《彭博》引述知情人士報道，自美國總統特朗普宣布在2月對華加徵10%的關稅後，中國外匯局便對國內部分進出口企業開展調研，摸底美國新增關稅和中國反制措施對企業的影響，以及企業的應對之策。知情人士稱，針對出口企業，調研重點問及美國新增關稅對企業經營的影響和企業打算如何應對；針對進口企業，調研側重於中國施加的反制關稅對企業經營的影響，以及企業考慮採取哪些相應措施來規避或減輕影響。



5. 受春節假期後員工返崗復工的推動，2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.8，優於預期的50.3，較1月回升0.7個百分點，為近三個月來高點，製造業生產經營活動擴張加速。其中，生產指數和新訂單指數均在擴張區間升至三個月來最高；新出口訂單止跌回升，相應指數升至2024年5月來最高。2月就業指數在收縮區間反彈至略低於臨界點位置。



6. 比亞迪董事長王傳福昨晚在比亞迪智能車載無人機系統發布會上宣布，比亞迪和大疆共同研發的智能車載無人機系統正式命名為「靈鳶」，經雙方雙重技術測試和一系列安全認證後，「靈鳶」實現了量產，比亞迪成為全球首家量產車載無人機的車企。比亞迪旗下全品牌都將有車型搭載「靈鳶」，並將基於不同用車場景和出行需求而有不同版本的「靈鳶」。



7. 深圳市工業和信息化局網站發布《深圳市加快推進人工智能終端產業發展行動計劃（2025－2026年）》，目標到2026年，人工智能終端產業核心競爭力進一步增強，全市人工智能終端產業規模達8000億元以上、力爭1萬億元，在智能製造、智慧金融、智慧城市、智慧養老等領域打造60個以上人工智能終端典型應用場景等。另外，深圳市科技創新局發布《深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行動計劃（2025-2027年）》，其中提出重點支持具身智能機器人核心零部件、AI芯片、仿生靈巧手、基座及垂直領域大模型、本體控制等關鍵核心技術攻關，目標包括具身智能機器人產業綜合實力達到國際領先水平。



8. 中指研究院最新發布的數據顯示，今年前兩個月，內地百強房企銷售總額為4479.9億元，同比下降5.9%，降幅較1月大幅收窄10.6個百分點。2月單月，在多地舉辦房交會、購房節刺激需求的背景下，百強房企銷售額同比增長17.3%，呈回穩態勢。從房企銷售額排名來看，今年1-2月，保利發展以340億元的銷售額位居榜首，中海地產與華潤置地銷售額相若，以252億元和251億元分別位居第二、三位。(sl)