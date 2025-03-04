03/03/2025 08:26

【大國博弈】北京據報要求國內尖端領域企業家避免前往美國

《經濟通通訊社3日專訊》據《華爾街日報》援引知情人士的話報道，北京指示國內頂尖人工智能(AI)企業家和研究人員避免前往美國，憂心該領域發展進度的機密信息外洩，亦擔心他們被扣押，被用作中美談判的籌碼。報道提及美國總統特朗普第一任期內，加拿大應美國要求逮捕華為孟晚舟而引發爭端，中國不希望類似事件重演。



報道指，收到有關建議的除了人工智能企業，亦有其他敏感的戰略領域企業，包括機械人技術。人工智能已成中美最新的科技競爭領域。中國初創公司深度求索(DeepSeek)近期推出的AI大模型號稱媲美OpenAI及谷歌(Google)產品，甚至在某些方面有超越之勢，同時成本也大幅降低。



《華爾街日報》引述中國科技業人士表示，當局並未明令禁止赴美，但上海、北京及浙江等科技重鎮的相關部門都向企業發出指示，要求人工智能、機器人等行業的頂尖企業高管避免前往美國及其盟友國家，除非確有要事。報道又指，DeepSeek創辦人梁文鋒上月曾拒絕親身到巴黎出席人工智能峰會的邀請；亦有人工智能企業的創辦人，去年因應北京的指示，取消到美國的行程。



《新華社》3月1日報道，國家主席習近平周五(28日)主持政治局集體學習時強調，要貫徹「總體國家安全觀」，「把捍衛國家政治安全擺在首位」，防範化解各類風險。(ry)